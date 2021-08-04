Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Вену рейсом австрийской авиакомпании Austrian Airlines после инцидента на Олимпийских играх в Токио. Ожидается, что в австрийской столице она совершит пересадку и отправится в Варшаву. Об этом в среду сообщил австрийский интернет-телеканал OE24.

Фото: © EPA-EFE/JIJI PRESS © EPA-EFE/JIJI PRESS

По словам представителей австрийского МИДа, Тимановская не будет общаться с прессой во время промежуточной остановки в Вене. Она будет находиться под усиленной охраной полиции, сообщили в агентстве DPA.

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"Безопасность имеет большое значение", - отметили в ведомстве. Спортсменка будет дожидаться самолета в Варшаву в специальной зоне аэропорта Вены. "Пресс-конференций не планируется", - приводит агентство слова представителя МИД Австрии.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.