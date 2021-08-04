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Олимпиада-2020

Самолет с белорусском спортсменкой Тимановской сел в Варшаве

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Самолет, на борту которого находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская, приземлился в аэропорту имени Фридерика Шопена города Варшава.

Самолет с Тимановской сел в Варшаве
Фото: InstagramInstagram

Борт прибыл из Вены в Варшаву около 20:11 по местному времени (21:11 мск). В зоне прилета ожидали сотрудники средств массовой информации и представители белорусской диаспоры.

Однако Тимановская не появилась ни из обычного выхода, ни из выхода для VIP-пассажиров. Предполагается, что из-за повышенного ажиотажа спортсменку увезли от самолета, минуя обычные пути выхода пассажиров, сообщает РИА Новости.

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. МОК начал изучать ситуацию с возможной принудительной депортацией спортсменки из страны — хозяйки Олимпийских игр.

2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу государства. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

Олимпиада-2020,МИД,РИА Новости,
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