Диджей снова ошибся с музыкой для российских синхронисток

Диджей снова ошибся во время выступления дуэта российских синхронисток в Токио. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских Играх в Токио, итоговый результат россиянок составил 195,9079 балла.

"С музыкой то же самое было в начале, диджей опять покрутил наш диск заново", - сказала Колесниченко.

"И включил не сначала, но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов", - пояснила Ромашина.

Синхронистки из России победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских Играх уже шестой раз подряд. Светлана Ромашина, стала самой титулованной синхронисткой мира. В активе 31 летний синхронистки есть шесть золотых Олимпийских медалей, также 21 победа на чемпионатах мира, и 13 – на чемпионатах Европы. 27-летняя Колесниченко завоевала свое второе Олимпийское золото, она также является 16-кратной чемпионкой мира и 11 кратной чемпионкой Европы.