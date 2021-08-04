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Олимпиада-2020

Украинских синхронисток случайно причислили к России на ОИ в Токио

Вероника Полынина
48 минут назад

Организаторы Олимпийских игр в Токио назвали россиянками украинских синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину, выигравших бронзовую медаль в соревновании дуэтов.

Украинских синхронисток случайно причислили к России на ОИ в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает «Спорт-Экспресс», во время церемонии награждении диктор объявил, что бронзу взяли Марта Федина и Анастасия Савчук из команды ОКР. Затем он исправился, сказав «Украина».

Савчук и Федина стали первыми обладательницами олимпийских наград в синхронном плавании в истории Украины.

«Анастасия Савчук и Марта Федина заняли третье место в дуэтных конкурсах и завоевали первую награду для Украины по художественному плаванию на Олимпиаде. История творится на наших глазах!!!» - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Золотые медали достались россиянкам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко. Для Ромашиной это уже шестое золото Олимпийских игр, для Колесниченко – второе.

Серебряные награды завоевал китайских дуэт синхронисток Хуан Сючен и Сун Веньян.

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Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,
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