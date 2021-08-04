Синхронистка Ромашина назвала Родченкова предателем

«Конечно, я сейчас должна кричать, что да, он предатель, но Очень сложно сказать. Опять-таки, мне кажется, что, не побывав в шкуре человека, ты не сможешь дать правильного ответа. Мы не знаем, что угрожало его жизни, было такое или нет. Я не исключаю, что было», — сказала Ромашина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.