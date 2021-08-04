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Олимпиада-2020

Украинский депутат станцевал гопак после своей победы на Олимпиаде

Елена Прошина
34 минуты назад

Украинский борец и депутат Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая золото Олимпиады-2020 после победы в состязании по греко-римской борьбе.

На танец Беленюка уже отреагировали в России. Телеведущая Ольга Скабеева подписала в Telegram видео с празднованием украинского спортсмена словами: «Тренировки в Раде не проходят даром!».

Борец из Украины греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую олимпийскую медаль Игра в Токио в весовой категории до 87 килограммов. В финальном поединке он победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счетом 5:1. Данная золотая медаль является первой в копилке Украины на Олимпийских Играх-2020.

Ранее 30-летний Беленюк становился вторым на Играх-2016. Также в его активе два золота чемпионата мира (2015, 2019) и три победы на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада-2020,Видео,Ольга Скабеева,Жан Беленюк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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