В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев

«В разгар пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие: их собственную географию. Запершись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — отмечает издание.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна страны на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского .

Олимпийские Игры 2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Игры станут самыми масштабными в истории по числу видов спорта (33), а также по категориям (339). Предполагается, что в Играх в японской столице примут участие более 19 тысяч спортсменов.