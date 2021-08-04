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Олимпиада-2020

В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев

Елена Прошина
22 минуты назад

Американская газета The Wall Street Journal объяснила успех российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио.

В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В разгар пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие: их собственную географию. Запершись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — отмечает издание.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна страны на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские Игры 2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Игры станут самыми масштабными в истории по числу видов спорта (33), а также по категориям (339). Предполагается, что в Играх в японской столице примут участие более 19 тысяч спортсменов.

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Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Wall Street Journal,
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