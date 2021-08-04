Японцы предложили ограничить выступления россиян на Олимпиаде

Сборная Российской Федерации должна выступать в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах. Об этом заявили читатели японского издания Jiji Press.
«Если российские спортсмены выступают в индивидуальном качестве, то и пусть выступают в индивидуальных видах спорта. А как же они выступают в командных дисциплинах или в командных соревнованиях по отдельным дисциплинам, например, в гимнастике? Совершенно непонятно», — написали в комментариях читатели японского издания.
Читатели заявили, что наказать Россию не получилось из-за того, что спортсмены сборной добились очень хороших результатов, даже лучше результатов, которые были у сборной в 2016 в Рио.
«Смотрю Олимпиаду по телевизору. Россияне завоевывают много наград. Уже на третьем месте по их общему количеству. Радуются. Вернутся в Россию героями. Никакого раскаяния в их поведении не чувствуется», — написал один из пользователей.
У сборной России сейчас уже 14 золотых медалей на Олимпийских Играх в Токио.