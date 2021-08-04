Японцы предложили ограничить выступления россиян на Олимпиаде

«Если российские спортсмены выступают в индивидуальном качестве, то и пусть выступают в индивидуальных видах спорта. А как же они выступают в командных дисциплинах или в командных соревнованиях по отдельным дисциплинам, например, в гимнастике? Совершенно непонятно», — написали в комментариях читатели японского издания.