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Олимпиада-2020

Оппозиция сообщила, что Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки

ТАСС
1 час назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прилетевшая в Вену после инцидента на Олимпийских играх в Токио, уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандирована в МВД. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки
Фото: ReutersReuters

"Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в министерство внутренних дел. А если Кристина не явится в МВД до 12:00 [по местному времени, совпадает с московским] 5 августа, то ее уволят и из МВД", - утверждается в тексте.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в эстафете 4x400 м, с которой из-за положительных допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такое решение критике, и 1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановскую решено отправить на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка заявила, что на нее оказывалось давление, из Токио ее намеревались вывезти насильно, и теперь она намерена просить убежища в Европе.

Польша заявила в понедельник о выдаче Тимановской гуманитарной визы и стремлении "помочь ей продолжить спортивную карьеру". В среду незадолго до посадки в аэропорту Токио на самолет до Варшавы она пересела на борт австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены. Предполагается, что из Вены Тимановская направится в Варшаву.

Олимпиада-2020,МВД,
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