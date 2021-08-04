Метеорологи: Тайфун обрушится на Токио в день закрытия Олимпиады

Церемонию закрытия Олимпийских игр в Токио, которая состоится 8 августа, может омрачить тайфун, предупредили метеорологи.

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Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал «Ура.ру», что надвигающийся на Приморский край тайфун сначала пройдет через Японские острова, остров Кюсю и район Токио.

«Скорость ветра на побережье будет доходить до 25 метров в секунду, поэтому он может омрачить церемонию закрытия Олимпийских игр», - сказал Шувалов.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что идущий к Приморью тайфун возник в Южно-Китайском море и двигается на северо-восток, вдоль побережья материка, через Тайваньский пролив к Восточно-Китайскому морю.

Он отметил, что специалисты допускают несколько вариантов дальнейшего движения тайфуна.

«По первому сценарию развития, он может завернуть в Желтое море, по второму - пройти через южную часть Корейского полуострова, по третьему — выйти на юг Японии», - сообщил Леонид Старков.