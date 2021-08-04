В Белоруссии уволили "сбежавшую" с Олимпиады Тимановскую

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП). Об этом сообщил оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF).

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«Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в Министерство внутренних дел», - сообщается в телеграм-канале фонда.

В BSSF пояснили, что 4 августа Тимановская получила уведомление, в котором говорится о ее командировании из РЦОП в МВД «для дальнейшего прохождения службы». В уведомлении говорится, что спортсменка должна явиться в МВД до 12.00 5 августа, ее отсутствие будет считаться прогулом и может повлечь увольнение из органов внутренних дел.

Ранее 4 августа Кристина Тимановская прилетела в Вену. Спортсменка должна была вылететь из Токио в Варшаву после получения гуманитарной визы этой страны, но в последний момент сменила рейс «в целях безопасности».

Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной страны. Тимановская отказалась выступать в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.