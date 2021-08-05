Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу прошла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо смогли обыграть команду Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), сообщает Championat.com.

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Во втором полуфинале пройдет встреча команд Франции и Аргентины. Финальная игра состоится 7 августа.

В ходе группового этапа россияне стали победителями в четырех матчах из пяти. Единственное поражение у сборной РФ было в игре с Францией. В четвертьфинале россияне обыграли канадцев.