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Олимпиада-2020

Российские волейболисты обыграли бразильскую команду и вышли в финал Олимпиады

Анна Безрукова
25 минут назад

Мужская сборная России по волейболу прошла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо смогли обыграть команду Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), сообщает Championat.com.

Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

Во втором полуфинале пройдет встреча команд Франции и Аргентины. Финальная игра состоится 7 августа.

В ходе группового этапа россияне стали победителями в четырех матчах из пяти. Единственное поражение у сборной РФ было в игре с Францией. В четвертьфинале россияне обыграли канадцев.

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Сейчас сборная России занимает шестую позицию в медальном зачёте, российские спортсмены завоевали 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественную церемонию закрытия Олимпиады проведут 8 августа.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,Чемпионат.com,
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