«Удивительно, что япы самый не мародерский народ, но столько агрессии к России. Главное не к амерам их истребляющих, а к нам не сделавшим им вообще ничего плохого. А они вечно хотят нас укусить, отщепнуть чего-то», - заявил читатель портала ИВАН Андреянов-Пашков.