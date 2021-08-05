Сборная Российской Федерации должна выступать только в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах. Такое заявление сделали читатели японского издания Jiji Press. При этом пользователи портала «Рамблер» возмутились таким предложением.
«Сколько можно позволять унижать Россию? Неужели так важна олимпиада с этими недочеловеками? Хватит издеваться над спортсменами, пора создавать олимпиаду с нормальными странами. Мы все равно лучше их», - написала Анна Федоркевич.
Другие посчитали заявление японцев «политической диверсией».
«Нашу сборную итак «урезали» донельзя, а тут ещё и эти сопли. Это уже не спорт, это политическая диверсия над нашей страной», - высказал свое мнение Tom Kain.
«Вроде бомб мы на Японию не скидывали... откуда столько злости?», - недоумевает Арина Родионовна.
«Удивительно, что япы самый не мародерский народ, но столько агрессии к России. Главное не к амерам их истребляющих, а к нам не сделавшим им вообще ничего плохого. А они вечно хотят нас укусить, отщепнуть чего-то», - заявил читатель портала ИВАН Андреянов-Пашков.
Следует отметить, что читатели японского издания заявили, что наказать Россию не вышло из-за того, что спортсмены сборной добились отличных результатов, даже лучше тех, которые были у сборной в 2016 в Рио.
«Смотрю Олимпиаду по телевидению. Россияне завоевывают большое число наград. Уже на третьем месте они по общему количеству медалей. Радуются. Вернутся на родину героями. В их поведении не видно никакого раскаяния», — написал один из пользователей Jiji Press.