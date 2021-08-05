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Олимпиада-2020

Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады

RT на русскомиещё 12
5 августа 2021

Россиянин Денис Дмитриев пробился в полуфинал соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.

Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам трёх заездов 1/4 финала Дмитриев сумел победить представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола. В первой гонке Дмитриев проиграл, во второй, после протеста команды россиянина соперник был дисквалифицирован, а в третьей он сумел взять верх над Полом.

В полуфиналы вышли победители каждого из четырёх четвертьфиналов, каждый из которых состоит из трёх гонок. Проигравшие продолжат борьбу в утешительных заездах в гонках за 5—8 места.

Ранее сообщалось, что Шмелёва пробилась в полуфинал кейрина на Олимпиаде.

Олимпиада-2020,Николас Пол,Денис Дмитриев,
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