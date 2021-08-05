Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады

Россиянин Денис Дмитриев пробился в полуфинал соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.

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По итогам трёх заездов 1/4 финала Дмитриев сумел победить представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола. В первой гонке Дмитриев проиграл, во второй, после протеста команды россиянина соперник был дисквалифицирован, а в третьей он сумел взять верх над Полом.

В полуфиналы вышли победители каждого из четырёх четвертьфиналов, каждый из которых состоит из трёх гонок. Проигравшие продолжат борьбу в утешительных заездах в гонках за 5—8 места.