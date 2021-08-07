Американцы вновь доказали свое величие в баскетболе

Казалось, что гегемония Штатов в баскетболе наконец-то закончится в нынешнем году. Это была лишь иллюзия.

Фото: FIBA.BASKETBALL FIBA.BASKETBALL

Завершился главный матч баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Сборная США, обыграв Францию, занесла в свой актив ещё одно олимпийское золото — 16-е в истории.

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В групповом этапе французы нанесли американской сборной первое за 17 лет поражение, да и в финале оказали вполне достойное сопротивление. Но дважды одолеть подопечных Грега Поповича им всё-таки не удалось, и домой французская команда увезёт лишь серебряные медали.

В сегодняшнем матче, в отличие от двух предыдущих, сборной США удалось включиться в игру почти с самого начала и выиграть первую четверть — 18:22. Во втором отрезке усилиями Кевина Дюранта и Джейсона Тейтума разница в счёте была доведена до отметки в «+13». Однако к перерыву американцы начали чаще фолить и подарили сопернику много штрафных бросков, преимущество сократилось до «+5» — 39:44.

При этом французы, в свою очередь, за первые 20 минут допустили аж 10 потерь. Если бы не такое количество ошибок, исход первой половины, а того и гляди, всего матча, мог быть совсем другим. Но сборная США таких оплошностей не прощает.

В начале третьей четверти американцы не позволили французскому коллективу сравнять счёт и выдали рывок 12:3. Французам дорогого стоил выход на площадку Томаса Эртеля, который за 11 минут игрового времени допустил четыре потери и не реализовал ни одного из трёх бросков с игры. К заключительному отрезку команды подошли со счётом 63:71. В последние 10 минут подопечным Венсана Колле дважды удалось сократить отставание до трёх очков, но воспользоваться шансом им всё же не позволили.

США достойно оборонялись и контролировали мяч, а французы продолжали допускать ненужные потери (за весь матч их было 18). За 8 секунд до финальной сирены счёт на табло был 82:85, но Николя Батюм не реализовал свой дальний бросок, а Руди Гобер сфолил на Дюранте. Тот уверенно забросил с линии, поставив точку в сегодняшнем матче — 82:87.

Самым результативным игроком матча вполне предсказуемо стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков, 6 подборов и 3 передачи. 19 очков + 7 подборов на счету Джейсона Тейтума. В составе сборной Франции лучшим стали Эван Фурнье (16 очков + 3 подбора + 2 ассиста) и Руди Гобер (16 очков + 8 подборов), который при этом реализовал всего 6 из 13 штрафных бросков.

Несмотря на то что перед началом турнира сборная США не выглядела обнадеживающе, да ещё и проиграла первый матч в групповом этапе, подопечным Поповича удалось собраться и выйти на приемлемый для себя уровень. Само собой, безупречной игру олимпийских чемпионов не назовёшь. И кто знает, как бы для них сложился турнир, если бы по каким-то причинам его пропустил Кевин Дюрант. Дэмьен Лиллард, будучи второй по статусу звездой американского коллектива, в ходе соревнований не показал практически ничего и качественно провёл только матч с главным аутсайдером турнира — сборной Ирана. Дюрант же в последних четырёх матчах стабильно набирал 23+ очка, и зачастую в одиночку тащил на себе команду.

«Кевин Дюрант потрясающий. Вы ставите против него «большого», а он проходит его. Вы ставите против него «маленького» игрока, а он бросает через него. Все мои товарищи по команде сделали всё, что могли, но играть против Дюранта действительно сложно. Конечно, у нас есть эмоции после игры, нам нелегко. Но мы гордимся. Я уверен, что сегодня вечером всё будет нормально», — сказал защитник сборной Франции Нандо Де Коло.

Дюрант действительно оказал огромное влияние на победу подопечных Грега Поповича, но факт есть факт. Американцы в очередной раз доказали своё неподражаемое величие в баскетболе. Равных в мире США нет, хотя в этом году гегемония, казалось бы, действительно может прерваться. Но это была лишь иллюзия.

Да, американцам эта победа на Играх далась не так уж и просто. Сказались и внутренние сложности, такие как серьёзные кадровые потери, и неплохой уровень европейских соперников, возросший за последние несколько лет, позднее завершение сезона НБА и коронавирусный год. После провала в товарищеских матчах и поражения на старте турнира казалось, что в этом году сборная США как никогда близка к провалу на Олимпиаде. Но, пусть и встретив достойное сопротивление в финале, американский коллектив всё-таки доказал, что, несмотря ни на что, остаётся сильнейшим в мире. Золото досталось достаточно легко, пусть и не сверхуверенно — никто не хотел тратить лишних сил.