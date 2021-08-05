Россиянин дисквалифицирован за нарушение правил на Олимпиаде

Россиянин Василий Мизинов дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Преодолев 13 километров дистанции, Василий Мизинов получил от судей третье предупреждение, что приравнивается к двухминутному штрафу, который лишает спортсмена бороться за высокие места.

Василий Мизинов является серебряным призером чемпионата мира по ходьбе на 20 км.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.