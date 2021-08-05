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Олимпиада-2020

Россиянин дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на ОИ

Газета.Ru
1 час назад

Россиянин Василий Мизинов дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россиянин дисквалифицирован за нарушение правил на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преодолев 13 километров дистанции, Василий Мизинов получил от судей третье предупреждение, что приравнивается к двухминутному штрафу, который лишает спортсмена бороться за высокие места.

Василий Мизинов является серебряным призером чемпионата мира по ходьбе на 20 км.

В США обнаружили «секретное оружие» российских олимпийцев

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская ватерполистка Екатерина Прокофьева высказалась о поражении в полуфинальном матче Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) от команды США (11:15).

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