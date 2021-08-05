Российский ходок Василий Мизинов выступал в финальных соревнованиях по ходьбе на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Токио. Но после получения нескольких предупреждений его сняли с соревнований, сообщает Championat.com.

За 7 километров до финиша Василию сделали третье предупреждение и 2 минуты штрафа, что критично в борьбе за медали. В результате россиянина и вовсе дисквалифицировали.

Ранее, 3 августа российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с соревнований по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх. Он почувствовал резкую боль в районе ахилла на левой ноге. В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уточнили, что у него был заподозрен разрыв ахиллова сухожилия.

Впоследствии Шубенков сказал, что после Олимпиады в Токио решил взять паузу для отдыха, а далее продолжить спортивную карьеру.

А 31 июля, российская легкоатлетка Дарья Клишина получила травму при прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. 3 августа она пояснила, что у нее полностью оторвана мышца под ягодицей и эта мышца ушла вниз на семь сантиметров.