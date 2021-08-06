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Олимпиада-2020

Российский борец вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг победил представителя Грузии Элизбара Одикадзе. 25-летний россиянин победил со счетом 10:0.

Российский борец вышел в полуфинал Олимпиады
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что российский боксер Глеб Бакши стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в весовой категории до 75 кг. На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339).

Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020,Абдулрашид Садулаев,Петр Чайковский,
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