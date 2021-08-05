Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Россиянка Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 12
1 час назад

Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,85, однако не сумела взять высоту в 4,90 и 4,95 метра. Победительницей стала американка Кэти Нажотт, взявшая планку в 4,90 метра. Бронзовой призеркой стала представительница Великобритании Холли Брэдшоу.

Сидорова является чемпионкой мира 2019 года. Кроме того, на ее счету две серебряные медали мировых первенств в закрытых помещениях.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Холли Брэдшоу,Анжелика Сидорова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители