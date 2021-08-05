Легкоатлетка Сидорова выиграла "серебро" Токио

Легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпийсих игр в Токио в прыжках с шестом. Об этом сообщает «Чемпионат».

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С первой попытки Сидоровой покорились отметки в 4,5, 4,7, 4,8 и 4,85 метров. В пятом прыжке Анжелика попыталась преодолеть высоту 4,9 метра, но её постигла неудача, вторая попытка тоже не удалась. После, чтобы опередить конкурента, спортсменка попыталась перепрыгнуть отметку в 4,95 метра, но безуспешно.

Напомним, что ранее золото российской сборной принес Заур Угуев. Ему удалось взять верх над Кумаром Рави из Индии в борьбе вольного стиля в весовой категории до 57 килограммов.