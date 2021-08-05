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Олимпиада-2020

Российская легкоатлетка Сидорова стала серебряным призером Олимпиады-2020

Елена Прошина
1 час назад

Легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпийсих игр в Токио в прыжках с шестом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Легкоатлетка Сидорова выиграла "серебро" Токио
Фото: ТАССТАСС

С первой попытки Сидоровой покорились отметки в 4,5, 4,7, 4,8 и 4,85 метров. В пятом прыжке Анжелика попыталась преодолеть высоту 4,9 метра, но её постигла неудача, вторая попытка тоже не удалась. После, чтобы опередить конкурента, спортсменка попыталась перепрыгнуть отметку в 4,95 метра, но безуспешно.

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Напомним, что ранее золото российской сборной принес Заур Угуев. Ему удалось взять верх над Кумаром Рави из Индии в борьбе вольного стиля в весовой категории до 57 килограммов.

Сейчас Россия находится на пятом месте в медальном зачете Игр в Токио - у РФ 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей. Первое место занял Китай (33-24-16), второе – США (28-34-26), третье – Япония (21-9-14).

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