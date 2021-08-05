Заур Угуев показывал тренеру и судье след от укуса на руке. Индиец смущённо отошёл в сторону.

Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, выиграл золото в поединке против двукратного призёра Олимпийских игр Кумара Рави из Индии.

Кумар даже укусил Угуева, но это не помогло ему вывести из равновесия российского спортсмена. Интересно, что судья вообще никак не отреагировал на запрещённый приём.

«Я сказал судье, что он кусается»

В 1/8 Угуев победил американца Томаса Патрика Гилмана со счётом 5:4. В четвертьфинале по последнему результативному действию драматично превзошёл Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана. В полуфинале Угуев уверенно победил Резу Атринагарчи из Ирана со счётом 8:3.

В начале поединка Угуев заработал первые два балла. Индиец сравнял счёт, но российский спортсмен моментально вышел вперёд и завершил первый раунд со счётом 4:2 в свою пользу.

За две минуты до конца бой остановили. Угуев показывал тренеру и судье на свою ладонь, там были следы от зубов соперника. «Он его укусил!» — негодовал главный тренер российской команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. Индиец в этот момент смущённо отошёл в сторону.

Судьи несколько секунд рассматривали руку Угуева, но никаких санкций не последовало, и спортсмены продолжили бой.

«Во время поединка, когда я взял его за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке», — после финала рассказал Заур в эфире «Матч ТВ».

Но ничто не могло остановить россиянина, даже запрещённые действия соперника. Ещё одна атака Угуева принесла ему два балла за полторы минуты до конца. Кумар Рави ответил результативным действием, но это не помогло ему выйти вперёд.

Бой закончился со счётом 7:4. Заур Угуев принёс России второе золото Олимпиады-2020 в борьбе!

Бронза Найфонова

Сразу после победного боя Угуева на площадку вышел Артур Найфонов и принёс команде ещё одну бронзовую медаль Олимпиады!

Найфонов успешно прошёл 1/8 и 1/4 соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, но в полуфинале уступил олимпийскому чемпиону 2016 года Хассану Яздани Черати из Ирана.

В бронзовом финале он встретился с Джабраилом Шапиевым, представляющим Узбекистан.

Первый балл поединка заработал Найфонов, он вывел соперника за ковёр и открыл счёт.

Из-за отсутствия технических действий со стороны Шапиева россиянину присвоили ещё один балл. Первый раунд завершился со счётом 2:0 в пользу россиянина.

Во втором временном отрезке Джабраил Шапиев уже не смог изменить счёт. Бронза у Артура Найфонова!

Ещё один финал

Заурбек Сидаков вышел в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг!

В полуфинальном поединке он уверенно победил Данияра Кайсанова из Казахстана.

К концу первого раунда россиянин вёл в счёте 1:0. Во втором Сидаков перешёл к активным действиям и буквально не оставил Кайсанову никаких шансов. Поединок закончился досрочной победой Сидакова со счётом 11:0.

Завтра он поборется за золото с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Беларуси.