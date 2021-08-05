Тимановская сделала заявление о своем будущем после скандала

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская хочет продолжить спортивную карьеру в Польше. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Варшаве.

Тимановская заявила, что «не думала о политическом убежище», когда выбирала страну, в которую отправится после скандала на Олимпийских играх.

«Все, что я хочу, это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь», - сказала спортсменка.

Она добавила, что на выбор страны также повлияла территориальная близость Польши к Белоруссии. По словам Тимановской, она говорила со своими родителями, и те сочли Польшу наилучшим вариантом, поскольку смогли бы время от времени навещать там дочь.

Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной страны. Спортсменка отказалась выступать в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию.

Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет.