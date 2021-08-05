Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, выиграл золото в поединке против двукратного призёра Олимпийских игр Кумара Рави из Индии.

Кумар даже укусил Угуева, но это не помогло ему вывести из равновесия российского спортсмена. Интересно, что судья вообще никак не отреагировал на запрещённый приём.

«Я сказал судье, что он кусается»

В 1/8 Угуев победил американца Томаса Патрика Гилмана со счётом 5:4. В четвертьфинале по последнему результативному действию драматично превзошёл Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана. В полуфинале Угуев уверенно победил Резу Атринагарчи из Ирана со счётом 8:3.

В начале поединка Угуев заработал первые два балла. Индиец сравнял счёт, но российский спортсмен моментально вышел вперёд и завершил первый раунд со счётом 4:2 в свою пользу.

За две минуты до конца бой остановили. Угуев показывал тренеру и судье на свою ладонь, там были следы от зубов соперника. «Он его укусил!» — негодовал главный тренер российской команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. Индиец в этот момент смущённо отошёл в сторону.

Судьи несколько секунд рассматривали руку Угуева, но никаких санкций не последовало, и спортсмены продолжили бой.

«Во время поединка, когда я взял его за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке», — после финала рассказал Заур в эфире «Матч ТВ».

Но ничто не могло остановить россиянина, даже запрещённые действия соперника. Ещё одна атака Угуева принесла ему два балла за полторы минуты до конца. Кумар Рави ответил результативным действием, но это не помогло ему выйти вперёд.

Бой закончился со счётом 7:4. Заур Угуев принёс России второе золото Олимпиады-2020 в борьбе!

Для России начались самые золотые времена на Олимпиаде в Токио, ведь в игру вступили синхронистки и борцы. Один из них, борец вольного стиля, выступающий в весе до 57 кг Заур Угуев, стал олимпийским чемпионом. NEWS.ru расскажет о нём и его успехе чуть подробнее.

Схватка со знакомым

26-летний Угуев — новый чемпион Олимпиады. В финале он со счётом 7:4 переборол индийца Кумара Рави. Это была их не первая схватка, два года назад на чемпионате мира они уже встречались, и тогда Угуев победил молодого спортсмена из Индии, который выглядел намного крупнее россиянина.

В финале Олимпиады Заур получил первый балл, вытолкнув соперника за ковёр. Затем борцы обменялись переводами в партер, и к перерыву россиянин вёл со счётом 4:2. Во втором периоде соперники отметились стремительными атаками. Сначала успех развил Заур, затем Рави сократил отставание, но в последние секунды схватки россиянин отлично отзащищался и одержал победу. Он доказал то, что в целом и так известно: российским, и в частности дагестанским, борцам-вольникам (Угуев — из Хасавюрта) в мире равных нет.

Выбрался из нищеты

Угуев, как и очень многие его коллеги и товарищи, поднимался к вершинам с самых низов. Когда в 2003 году он в восьмилетнем возрасте занялся борьбой — за компанию со старшим братом, — у его семьи не было денег даже на борцовку. Её Зауру дал тренер. Сама борьба поначалу не настолько его заводила, чтобы даже мечтать об олимпийском золоте. Угуев относился к ней как к игре, но чем дальше, тем сильнее игра его затягивала. В конце концов она стала его жизнью.

Никогда не думал, что всё так будет. Никогда не думал, что будут деньги, машина, дом. Жили плохо, не было возможностей особо. Смотрел вперёд, не было ничего, хотел лучшего. Не было даже денег поехать на соревнования. Не было денег приехать в зал, поэтому я ходил пешком, — приводит слова Заура «Чемпионат.com».

Успехи и факты

Быть борцом из Дагестана — это всегда знак качества, но всё же далеко не все добиваются мировых высот, для этого нужен особый характер. Заур начал его показывать рано. Уже в 15 лет он был лучшим в своей республике, а в 16 поехал на чемпионат мира среди юношей. И выиграл его. Спустя год сделал это снова. Уже тогда было абсолютно очевидно, что из этого парня может вырасти очень большой чемпион.

Но путь к главным спортивным вершинам начался с неудачи: на первый взрослый чемпионат мира 22-летний Заур приехал, конечно, побеждать, но проиграл в первой же схватке. Кто-то говорил, что он перегорел, слишком много сам от себя ждал. Тренеры в него верить не перестали и взяли в команду год спустя. В 2018-м в Будапеште Угуев боролся через боль из-за растяжения связки, но сумел взять золото. А через год — в Нур-Султане — он уже был очевидным фаворитом и уверенно подтвердил этот статус, завоевав очередное золото.

Только за медалью высшей пробы Заур ехал и в Токио. Все знали, что если он покажет свою лучшую борьбу, то первое место никуда не денется. Поволноваться и потерпеть, правда, пришлось. Заур известен тем, что начинает не слишком быстро, но к середине схватки разгоняется и дальше шансов соперникам чаще всего не оставляет. Вот и в четвертьфинале Угуев начал с трудом, за 10 секунд до конца схватки проигрывал два очка, но сумел завалить соперника, сравнять счёт и пройти дальше благодаря последнему результативному действию.

А дальше всё пошло уже по его сценарию. Полуфинал и финал были выиграны с запасом, на мастерстве и уверенности, которые Заур к 26 годам успел накопить. В этом ему помогает сумасшедшая физическая форма. Известно, что он всегда встаёт в пять часов утра и начинает день с семикилометровой пробежки. Ещё одна его фишка — он очень быстро делает отжимания: очевидцы утверждают, что речь идёт о 120 за 40 секунд. В это трудно поверить, но не верить глупо. Заур — олимпийский чемпион.

Российский борец-вольник Заур Угуев посвятил победу на Олимпийских играх своему отцу.

«Эту медаль хочу посвятить своему отцу. Он ждет меня», — сказал Угуев.

По словам 26-летнего борца, он намерен выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Буду работать дальше, не буду останавливаться. Осталось три года. Буду работать, пока есть силы. Я молодой, свежий. Буду работать и идти дальше, а это только начало», — сказал он.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал победу Заура Угуева на Олимпиаде-2020 в Токио. Угуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг, в финале россиянин победил индуса Кумара Рави (7:4).