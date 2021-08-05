Россияне вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале обыграли соперников из Катара. В финальном матче спортсмены из России встретятся с норвежцами Андреасом Молом и Кристианом Сёрумом.

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Волейболисты из России впервые пробились в финал соревнований по данному виду спорта в истории Олимпийских Игр.

24-летний Стояновский и 30-летний Красильников являются чемпионами мира 2019 года и серебряными призерами чемпионата Европы-2020. Вячеслав Красильников также выиграл бронзовую медаль на Чемпионате Мира 2017 года и серебряную медаль Чемпионата Европы 2016 года. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсмены заняли четвертое место.