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Олимпиада-2020

Россияне вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Елена Прошина
1 час назад

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале обыграли соперников из Катара. В финальном матче спортсмены из России встретятся с норвежцами Андреасом Молом и Кристианом Сёрумом.

Россияне вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волейболисты из России впервые пробились в финал соревнований по данному виду спорта в истории Олимпийских Игр.

24-летний Стояновский и 30-летний Красильников являются чемпионами мира 2019 года и серебряными призерами чемпионата Европы-2020. Вячеслав Красильников также выиграл бронзовую медаль на Чемпионате Мира 2017 года и серебряную медаль Чемпионата Европы 2016 года. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсмены заняли четвертое место.

Олимпийские Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Спортсмены из России из-за санкций WADA выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета Российской Федерации. Вместо государственного гимна на церемониях награждения используют фрагмент из Первого концерта фортепиано оркестра Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Кристиан Серум,Вячеслав Красильников,Олег Стояновский,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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