Украинская легкоатлетка расплакалась из-за отсутствия тренера

Я стала пятой, но могла прыгнуть лучше. Все зависящее от себя я сделала. Это технический вид спорта. Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, а потом оказываешься в секторе одна. Сегодня я вышла на разминку, а на трибуне ни одной души из Украины. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Мне нужна была поддержка моего тренера. Очень тяжело быть одной", – приводит слова Килипко «Обозреватель» со ссылкой на телеканал «UA: Перший».