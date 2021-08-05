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Олимпиада-2020

Украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде

Чемпионат.comиещё 1
51 минуту назад

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, занявшая 5-е место в женском финале Олимпийских Игр в Токио (Япония) расплакалась, комментируя свой результат на соревнованиях. Она показала результат 4,50 м.

Украинская легкоатлетка расплакалась из-за отсутствия тренера
Фото:  MICHAEL STEELE/GETTY IMAGES MICHAEL STEELE/GETTY IMAGES

«Подготовка шла хорошо, но единственное, я считаю, должен быть тренер. Потому что это прыжки с шестом. Почему здесь нету тренера, я так ни от кого и не слышала. Меня кормили завтраками, но в итоге моего тренера на Олимпиаде нет. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. Мне никто ничего не объяснил.

Я стала пятой, но могла прыгнуть лучше. Все зависящее от себя я сделала. Это технический вид спорта. Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, а потом оказываешься в секторе одна. Сегодня я вышла на разминку, а на трибуне ни одной души из Украины. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Мне нужна была поддержка моего тренера. Очень тяжело быть одной", – приводит слова Килипко «Обозреватель» со ссылкой на телеканал «UA: Перший».

Олимпиада-2020,
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