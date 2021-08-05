«Говорил судье, что соперник кусается»: Угуев – о золоте Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заур Угуев высказался о завоевании золотой медали на Олимпийских Играх в Токио. В финальном поединке в весовой категории до 57 килограмм россиянин оказался сильнее Рави Кумара из Индии.
«Получилось так, что я схватил соперника за голову, и он меня хотел укусить. Появилась кровь, хотел обратить внимание судьи на то, что индиец кусается. Но это мелочи, ерунда. Сложнее было удерживать атаки противника в самом конце», — сказал борец из России.
По словам Российского борца, он приехал в Токио только с одной целью, забрать золотую медаль.
«Перед финалом я настраивался только на победу. Я сюда приехал только за золотой медалью. Семья всегда меня поддерживает, все ради них», заявил Угуев.
Бронзовые медали в этой категории достались Нурисламу Санаеву из Казахстана и Томасу Гилману, представляющему США.
Олимпийские игры продлятся до 8 августа. Изначально соревнования должны были состояться год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.