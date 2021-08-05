«Говорил судье, что соперник кусается»: Угуев – о золоте Олимпиады

«Получилось так, что я схватил соперника за голову, и он меня хотел укусить. Появилась кровь, хотел обратить внимание судьи на то, что индиец кусается. Но это мелочи, ерунда. Сложнее было удерживать атаки противника в самом конце», — сказал борец из России.