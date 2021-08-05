Тимановская: я не предавала Беларусь

«Бабушка позвонила мне, когда меня уже везли в аэропорт. У меня было буквально 10 секунд. Она сказала только: «Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это небезопасно».



Я всегда была далека от политики, не подписывала никаких писем, не ходила ни на какие протесты, ничего не говорила против белорусского правительства. Я спортсмен и ничего не понимаю в политике. Стараюсь не заниматься ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отвлекаться на политику. Всё, чего я хотела, — это поехать на Олимпиаду и сделать всё возможное: попасть в финал и побороться за медали.



Они не ожидали, что в аэропорту я смогу подойти к полицейским. Они думают, что мы боимся сделать шаг, боимся сказать правду всему миру. Но я не из тех людей, которые боятся. Всегда стою за истину и уважаю себя, уважаю свою работу. И ещё хочу, чтобы другие люди уважали себя, свою работу, перестали бояться и начали открыто говорить о том, что их беспокоит.



Это очень бурный период моей жизни. Но я надеюсь, что это скоро закончится. Что могу продолжить карьеру. Также хочу помочь таким людям, как я. Если на них будет оказано какое-то давление, готова им помочь. Я бы хотела вернуться в Беларусь. Я люблю свою страну, не предавала её и надеюсь, что смогу вернуться», — сказал Тимановская в интервью Reuters в Варшаве.