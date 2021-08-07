Российские каноистки вышли в финал Олимпиады в двойках

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко квалифицировались в финальный заезд в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсменки заняли четвертое место в своем заезде. Четыре лучшие команды каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал.
31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда соревнований.
Финальный заезд на Олимпиаде в Токио состоится в субботу и начнется в 05:37 мск.