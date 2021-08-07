Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Каноистки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в двойках

ТАССиещё 8
1 час назад

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко квалифицировались в финальный заезд в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Российские каноистки вышли в финал Олимпиады в двойках
Фото: ТАССТАСС

Российские спортсменки заняли четвертое место в своем заезде. Четыре лучшие команды каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда соревнований.

Финальный заезд на Олимпиаде в Токио состоится в субботу и начнется в 05:37 мск.

Также в финал вышли российские байдарочники в четверках на дистанции 500 метров. Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в первом полуфинале. Финальный заезд в этой дисциплине пройдет в субботу и начнется в 06:37 мск.
Олимпиада-2020,Артем Кузахметов,Олеся Ромасенко,Максим Спесивцев,Роман Аношкин,Александр Сергеев,Ирина Андреева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители