Российские каноистки вышли в финал Олимпиады в двойках

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко квалифицировались в финальный заезд в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

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Российские спортсменки заняли четвертое место в своем заезде. Четыре лучшие команды каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда соревнований.