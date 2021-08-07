Засудили? Дина Аверина стала второй в многоборье на Олимпиаде

Россиянка Дина Аверина занимает второе место в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 после упражнений с обручем, мячом и булавами. Её результат — 83,650 балла. Арина Аверина идёт третьей (82,550). Лидерство сохранила Линой Ашрам из Израиля (84,500).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Медали в многоборье будут разыграны сегодня, 7 августа.