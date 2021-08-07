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Олимпиада-2020

Дина Аверина заявила, что в финале многоборья на ОИ сделала всё, что могла

RT на русскомиещё 20
1 час назад

Россиянка Дина Аверина заявила, что довольна своим выступлением в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Гимнастка Дина Аверина: моя совесть чиста
Фото: ReutersReuters

«Нужно было бороться до конца, верить в чудо. Я верила, но, к сожалению, не получилось. Я сделала всё, что смогла, и совесть чиста. Поэтому я молодец», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Гимнастка Арина Аверина решила не продолжать карьеру

Аверина высказалась по поводу судейства в многоборье.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,
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