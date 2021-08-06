В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялись полуфинальные соревнования Олимпийских игр – 2020 по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг. Россию на этой стадии в бою с китаянкой Ли Цянь представляла 33-летняя Зенфира Магомедалиева.