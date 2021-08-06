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Олимпиада-2020

Россиянка Магомедалиева взяла бронзу Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 75 кг

Чемпионат.com
2 часа назад

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялись полуфинальные соревнования Олимпийских игр – 2020 по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг. Россию на этой стадии в бою с китаянкой Ли Цянь представляла 33-летняя Зенфира Магомедалиева.

Бой завершился победой единогласным решением судей представительницы Китая. Ей удалось выиграть каждый из трёх раундов. Таким образом, Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.

В другой полуфинальной встрече Лоурен Прайс из Великобритании победила Нушку Фонтейн из Нидерландов – 3:2.

Финал между Лоурен Прайс и Ли Цянь состоится в воскресенье, 8 августа. Начало – 8:00 мск.

Олимпиада-2020,Видео,Зенфира Магомедалиева,
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