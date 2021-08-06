Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады-2020 в боксе

Россиянка Зенфира Магомедалиева в соревнованиях по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг уступила китаянке Ли Цянь, завоевав бронзовую медаль. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Полуфинал прошел на арене «Кокугикан». 33-летняя Зенфира Магомедалиева единогласным решением судей проиграла представительнице Китая. Ли Цянь удалось одержать победу во всех трех раундах.

Таким образом, Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр. А Ли Цянь встретиться в финале с Лорен Прайс из Великобритании. Англичанка выиграла у Наухку Фонтейн из Нидерландов со счетом 3:2.

Накануне российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов. В финальной части соревнований он одержал победу над американцем Дюком Рэганом раздельным решением судей со счетом 3:2.