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Олимпиада-2020

Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады-2020 в боксе

Алиса Селезнёва
1 час назад

Россиянка Зенфира Магомедалиева в соревнованиях по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг уступила китаянке Ли Цянь, завоевав бронзовую медаль. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады-2020 в боксе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полуфинал прошел на арене «Кокугикан». 33-летняя Зенфира Магомедалиева единогласным решением судей проиграла представительнице Китая. Ли Цянь удалось одержать победу во всех трех раундах.

Таким образом, Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр. А Ли Цянь встретиться в финале с Лорен Прайс из Великобритании. Англичанка выиграла у Наухку Фонтейн из Нидерландов со счетом 3:2.

Накануне российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в весе до 57 килограммов. В финальной части соревнований он одержал победу над американцем Дюком Рэганом раздельным решением судей со счетом 3:2.

Альберт Батыргазиев принес российской сборной первое золото в этом виде спорта. 5 августа на ринг выходил еще один россиянин, Глеб Бакши, который выступал в весовой категории до 75 кг. По итогам полуфинального поединка раздельным решением судей он уступил бразильцу Эберту Соузу и получил бронзовую медаль.

Олимпиада-2020,Зенфира Магомедалиева,
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