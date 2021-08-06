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Олимпиада-2020

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал "серебро" Олимпиады в Токио

Анна Безрукова
1 час назад

В японской столице Токио на арене «Кокугикан» прошел боксёрский поединок финала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 91 кг. В этом поединке спортсмен из РФ Муслим Гаджимагомедов встретился с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом. Бой закончился победой представителя Кубы со счетом 5:0, сообщает Championat.com.

В результате, Гаджимагомедов стал серебряным призером соревнований.

Ранее в Токио на арене «Кокугикан» также прошли полуфинальные соревнования Олимпийских игр — 2020 по боксу среди женщин в весовой категории до 75 кг. Россию на этой стадии соревнований в бою с китаянкой Ли Цянь представили 33-летняя Зенфира Магомедалиева.

Бой закончился победой единогласным решением судей представительницы КНР. У нее получилось выиграть все три раунда. В результате, Магомедалиева стала обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр.

В другой полуфинальной игре Лорен Прайс из Англии победила Наухку Фонтейн из Нидерландов со счетом 3:2.

Финальное сражение между Лорен Прайс и Ли Цянь пройдет в это воскресенье, 8 августа, начало в 8:00 по Москве.

Олимпиада в Токио открылась 23 июля. По данным на сегодняшний день сборная России занимает 5-ю позицию в медальном зачете, российские спортсмены завоевали в общей сложности 60 медалей.

Олимпиада-2020,Видео,Зенфира Магомедалиева,Муслим Гаджимагомедов,Чемпионат.com,
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