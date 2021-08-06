Ольга Рыпакова завершила олимпийскую карьеру

Как и для меня, для них Олимпийские игры в Токио были заключительными в карьере, но они были и остаются самыми крутыми «тройничками». Очень люблю и безмерно уважаю их уже не только и не столько как соперниц, но и как близких по духу людей, настоящих подруг. Надеюсь, что мы еще не один раз встретимся вне сектора.