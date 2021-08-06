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Олимпиада-2020

Ольга Рыпакова завершила олимпийскую карьеру

Sports.ru
48 минут назад

«Я счастлива, что моя спортивная карьера пришлась на то же самое время, когда в секторе выступали замечательные девчонки Ольга Саладуха и Катерине Ибаргуэн.

Ольга Рыпакова завершила олимпийскую карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как и для меня, для них Олимпийские игры в Токио были заключительными в карьере, но они были и остаются самыми крутыми «тройничками». Очень люблю и безмерно уважаю их уже не только и не столько как соперниц, но и как близких по духу людей, настоящих подруг. Надеюсь, что мы еще не один раз встретимся вне сектора.

Я хочу пожелать им дальнейших успехов, чтобы все их планы и мечты стали реальностью, чтобы эмоции были такими же головокружительными, как во время тройного прыжка. Чтобы в жизни всегда были взлеты и успехи! И никаких падений!!!» – написала она.

Рыпакова является самой титулованной спортсменкой Казахстана. На Играх в Лондоне она завоевала золото, в Пекине-2008 – серебро, а в Рио-2016 – бронзу. В Токио она впервые осталась без медали Олимпиады.

Олимпиада-2020,Ольга Саладуха,Ольга Рыпакова,
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