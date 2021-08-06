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Олимпиада-2020

Россиянки завоевали бронзу в велотреке на Олимпиаде

Lenta.ru
33 минуты назад

Россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые награды в велотреке на дистанции мэдисон на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки завоевали бронзу в велотреке на Олимпиаде
Фото: Thibault Camus / APThibault Camus / AP

Спортсменки показали третий результат на дистанции в 30 километров. Победительницами стали представительницы Великобритании. На втором месте расположились гонщицы из Дании. Россиянки принесли России 61-ю медаль Олимпиады в Токио.

Ранее 6 августа сборная России завоевала две медали на Играх в Токио. Российский боксер Зенфира Магомедалиева стала бронзовой призершей, а Муслим Гаджимагомедов — серебряным.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

Олимпиада-2020,Зенфира Магомедалиева,Мария Новолодская,Муслим Гаджимагомедов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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