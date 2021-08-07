Россия поднялась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады

Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в финале норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Серуму, Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, мужская сборная России по волейболу проиграла в финале команде Франции. Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг.

Он победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева. В активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай (38-31-18).

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.