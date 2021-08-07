Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Россия занимает четвертое место по итогам 15 дня Олимпиады

Газета.Ruиещё 4
35 минут назад

Российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио 7 августа. Синхронистки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар завоевала золото в командном соревновании, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайл Снайдер в весовой категории до 97 килограммов, а Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту.

Россия поднялась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в финале норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Серуму, Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, мужская сборная России по волейболу проиграла в финале команде Франции. Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг.

Он победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева. В активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай (38-31-18).

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте.

Олимпиада-2020,Исмаил Мусукаев,Марина Голядкина,Полина Комар,Александра Пацкевич,Мария Ласицкене,Кайл Снайдер,Вячеслав Красильников,Олег Стояновский,Влада Чигирева,Мария Шурочкина,Дина Аверина,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,Абдулрашид Садулаев,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители