«Двойные стандарты»: что думают политики и спортсмены о допинге бразильской волейболистки

Бразильскую волейболистку Тандару Алвис Кайшету дисквалифицировали с Олимпийских игр в Токио. Допинг-проба, взятая у нее 7 июля на родине, оказалась положительной. Спортсменка успела сыграть пять игр отборочного турнира и четвертьфинальную игру со сборной России, на которой Бразилия одержала победу.
Такое развитие событий вызвало недовольство среди спортсменов и политиков из России. Как отметил депутат Госдумы Игорь Лебедев, после скандалов с допингом российских спортсменов, такой подход к представителям других стран - это двойные стандарты.
«На сегодняшний день мы находимся в состоянии страны-изгоя. Благодарны спортсменам, которые, несмотря на всё это, завоёвывают для нас медали. Я уверен на 1000%, что если бы положительный допинг-тест сдал член нашей мужской сборной по волейболу, то в мире подняли бы такой шум, что требовали бы дисквалификации всей команды по волейболу и отстранили бы от участия. А то и всю олимпийскую сборную вообще», – цитирует его слова «Чемпионат».
С ним согласен член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
«Это еще раз говорит о том, что допинг — не проблема России, а проблема всего мира и с ней нужно бороться комплексно. Однако я уверен, если бы допинг нашли у любого российского спортсмена, то скандал был бы вселенского масштаба. Разница есть, это видно», – цитирует Sport24 его слова.
В самой сборной к происшествию отнеслись по-разному. Например, генеральный менеджер женской сборной по волейболу Любовь Соколова заявила, что на новость, которая застала спортсменок уже в России, в команде отреагировали шуткой.
«Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?», – цитирует её РИА Новости.
Соколова также подчеркнула, что это уже не проблема спортсменок, а разбираться с этим должны соответствующие органы в Бразилии.
Волейболистка Наталия Гончарова возмутилась правилам, по которым допинг-проба оказалась известна лишь во время Олимпийских игр.
«Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле», – цитирует её слова Sports.ru.
Она подчеркнула, что отсутствие четких правил расстраивает спортсменов, а так команда «готова вылететь» обратна и переиграть четвертьфинал с Бразилией.
Напомним, что прошедшая 4 августа встреча сборных закончилась поражением России со счетом 3-1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22). Сама Кашейта, играющая на позиции диагональной, в матче набрала 6 очков.
Переигран волейбольный матч не будет. Как пишет РИА Новости, по кодексу WADA, если более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то организатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду – снятие очков, дисквалификацию или переигровку. Пока сборная Бразилии под это требование не попадает.