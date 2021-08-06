«Двойные стандарты»: что думают политики и спортсмены о допинге бразильской волейболистки

Бразильскую волейболистку Тандару Алвис Кайшету дисквалифицировали с Олимпийских игр в Токио. Допинг-проба, взятая у нее 7 июля на родине, оказалась положительной. Спортсменка успела сыграть пять игр отборочного турнира и четвертьфинальную игру со сборной России, на которой Бразилия одержала победу.

Фото: EPA EPA

Такое развитие событий вызвало недовольство среди спортсменов и политиков из России. Как отметил депутат Госдумы Игорь Лебедев, после скандалов с допингом российских спортсменов, такой подход к представителям других стран - это двойные стандарты.

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«На сегодняшний день мы находимся в состоянии страны-изгоя. Благодарны спортсменам, которые, несмотря на всё это, завоёвывают для нас медали. Я уверен на 1000%, что если бы положительный допинг-тест сдал член нашей мужской сборной по волейболу, то в мире подняли бы такой шум, что требовали бы дисквалификации всей команды по волейболу и отстранили бы от участия. А то и всю олимпийскую сборную вообще», – цитирует его слова «Чемпионат».

С ним согласен член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Это еще раз говорит о том, что допинг — не проблема России, а проблема всего мира и с ней нужно бороться комплексно. Однако я уверен, если бы допинг нашли у любого российского спортсмена, то скандал был бы вселенского масштаба. Разница есть, это видно», – цитирует Sport24 его слова.

В самой сборной к происшествию отнеслись по-разному. Например, генеральный менеджер женской сборной по волейболу Любовь Соколова заявила, что на новость, которая застала спортсменок уже в России, в команде отреагировали шуткой.

«Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?», – цитирует её РИА Новости.

Соколова также подчеркнула, что это уже не проблема спортсменок, а разбираться с этим должны соответствующие органы в Бразилии.

Волейболистка Наталия Гончарова возмутилась правилам, по которым допинг-проба оказалась известна лишь во время Олимпийских игр.

«Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле», – цитирует её слова Sports.ru.

Она подчеркнула, что отсутствие четких правил расстраивает спортсменов, а так команда «готова вылететь» обратна и переиграть четвертьфинал с Бразилией.

Напомним, что прошедшая 4 августа встреча сборных закончилась поражением России со счетом 3-1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22). Сама Кашейта, играющая на позиции диагональной, в матче набрала 6 очков.