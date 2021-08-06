Российский борец Сидаков завоевал золото Олимпиады

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.

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На старте соревнований россиянин прошёл Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау), в четвертьфинале победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6, а в полуфинале одержал досрочную победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана (11:0).