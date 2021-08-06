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Олимпиада-2020

Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото ОИ, победив Кадимагомедова из Беларуси

Чемпионат.com
19 минут назад

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.

Российский борец Сидаков завоевал золото Олимпиады
Фото: ReutersReuters

На старте соревнований россиянин прошёл Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау), в четвертьфинале победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6, а в полуфинале одержал досрочную победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана (11:0).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,Заурбек Сидаков,Магомедхабиб Кадимагомедов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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