​Сборная Мексики выиграла бронзу на Олимпиаде

На мужском футбольном турнире Олимпийских игр в Токио состоялся матч за бронзу. Сборная Мексики в нём обыграла Японию с результатом 3:1. За «ацтеков» забили Франсиско Кордова, Хоан Васкес и Эрнесто Вега, а за «самураев» гол престижа провёл Каору Митома.

Добавим, что за золото на Играх в Токио сойдутся сборные Бразилии и Испании. Игра пройдёт в субботу, 7 августа, и стартует в 14:30 по московскому времени. Не LiveResult пройдёт трансляция этого поединка в текстовом формате.