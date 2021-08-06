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Олимпиада-2020

​Сборная Мексики выиграла бронзу на Олимпиаде

Евро-футбол.Ру
1 час назад

На мужском футбольном турнире Олимпийских игр в Токио состоялся матч за бронзу. Сборная Мексики в нём обыграла Японию с результатом 3:1. За «ацтеков» забили Франсиско Кордова, Хоан Васкес и Эрнесто Вега, а за «самураев» гол престижа провёл Каору Митома.

​Сборная Мексики выиграла бронзу на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

Таким образом, хозяева Олимпиады по итогам футбольного турнира остались без медалей.

Добавим, что за золото на Играх в Токио сойдутся сборные Бразилии и Испании. Игра пройдёт в субботу, 7 августа, и стартует в 14:30 по московскому времени. Не LiveResult пройдёт трансляция этого поединка в текстовом формате.

Олимпиада-2020,
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