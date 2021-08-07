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Олимпиада-2020

Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпиаде

ТАССиещё 3
1 час назад

Сборная России по синхронному плаванию победила в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Российские синхронистки завоевали золото в соревнованиях групп
Фото: ТАССТАСС

Россиянки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 - за техническую, 98,8000 - за произвольную). Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.

Синхронистка Ромашина разыграла диджея, который перепутал музыку на Олимпиаде

Последний раз россиянки не побеждали в группе на Олимпийских играх 1996 года, тогда победу праздновали американки.

Олимпиада-2020,Российские спортсменки,Марина Голядкина,Полина Комар,Александра Пацкевич,Влада Чигирева,Мария Шурочкина,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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