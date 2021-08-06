«России не дали бы выступить»: Журова о допинг-тестах

Если бы на этом месте была российская команда, боюсь, что в последние три дня нам бы не дали вообще выступить. Стоял бы такой крик Они же понимали бы, что мы лидеры и завоюем много медалей за эти три дня. Просто не дали бы шанса, сказали бы: «Вся команда дисквалифицируется, езжайте домой». Призывы такие точно были бы. Они ждут этого всю Олимпиаду. А то непонятно, как объяснять, что чистые русские завоевали столько медалей», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.