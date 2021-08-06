Устопириён извинился за поражение на Олимпиаде-2020

Комроншохи Устопириён извинился перед жителями Таджикистана за поражение на Олимпийских играх. В аккаунте спортсмен написал, что не смог продемонстрировать свои умения.
“Я проиграл Олимпиаду. Прошу прощения у всех болельщиков за то, что не смог показать мастерство”, – говорится в обращении Устопириёна.
Он добавил, что перед Олимпиадой-2020 заразился коронавирусом и 20 дней лечился в больнице.
Возможно, именно перенесенная инфекция сказалась на подготовке и физической форме таджикского дзюдоиста.
“В бою чувствовались последствия заболевания. Но это не должно быть настоящим оправданием, поскольку именно здесь должен был выложиться”, – добавил Устопириён.
Напомним, Комроншохи Устопириён уступил французскому борцу Акселю Клерже в 1/16 финала и выбыл с Олимпиады-2020.