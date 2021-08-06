Устопириён извинился за поражение на Олимпиаде-2020

Комроншохи Устопириён извинился перед жителями Таджикистана за поражение на Олимпийских играх. В аккаунте спортсмен написал, что не смог продемонстрировать свои умения.

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“Я проиграл Олимпиаду. Прошу прощения у всех болельщиков за то, что не смог показать мастерство”, – говорится в обращении Устопириёна.

Он добавил, что перед Олимпиадой-2020 заразился коронавирусом и 20 дней лечился в больнице.

Возможно, именно перенесенная инфекция сказалась на подготовке и физической форме таджикского дзюдоиста.

“В бою чувствовались последствия заболевания. Но это не должно быть настоящим оправданием, поскольку именно здесь должен был выложиться”, – добавил Устопириён.