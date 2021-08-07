Путин: попытки "ущипнуть" Россию в сфере спорта пройдут

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ограничения международных спортивных организаций в отношении России, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных соревнованиях.

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"Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то "ущипнуть" Россию в спортивной сфере", - сказал Путин.

На Олимпийских играх - 2020 в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339).