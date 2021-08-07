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Олимпиада-2020

Путин рассказал, когда сойдут на нет попытки "ущипнуть" Россию в сфере спорта

Газета.Ruиещё 3
14 минут назад

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ограничения международных спортивных организаций в отношении России, в том числе запрет использовать свой флаг и гимн на международных соревнованиях.

Путин: попытки "ущипнуть" Россию в сфере спорта пройдут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то "ущипнуть" Россию в спортивной сфере", - сказал Путин.

На Олимпийских играх - 2020 в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339).

Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о травме, полученной в матче 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 против Норвегии. Россия победила со счетом 27:26. В финале россиянки сыграют с Францией.

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