Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«Это вопиющий случай! Там надо всю команду проверить — может, не только одна спортсменка всю Олимпиаду играла с положительным допинг-тестом. Бразильянок надо проверить всех по полной программе. Очень странно — она одна взяла и употребляла допинг?



В любом случае, уже понятно, что сборная Бразилии по волейболу — команда обманщиц. Для нашей сборной поезд уже уехал, как я понимаю, а вот кореянки обязательно должны запрашивать целевое тестирование всей команды бразильянок. Нужно говорить о том, что в данном случае регламент несовершенный — сколько спортсменов должно попасться, чтобы команду дисквалифицировали? Нам-то от этого не легче», — приводит слова журналиста Sport24.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Бразильская волейболистка Тандара Алвес Кайшета, которую заподозрили в применении допинга и отстранили от выступлений на Олимпиаде в Токио, будет себя защищать. Об этом говорится в сообщении на её странице в Instagram.

«Тандара Кайшета работает над защитой и сможет прокомментировать ситуацию только после того, как будет закрыто дело», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Кайшета сдала положительный допинг-тест 7 июля в период вне соревнований. Скоро она вернётся на родину.

32-летняя спортсменка победила на Олимпиаде в 2012 году, завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в 2014 году и «серебро» — в Лиге наций (2021).

На 6 августа запланирован полуфинал по волейболу между сборными Бразилии и Южной Кореи. В ¼ финала команда Бразилии победила сборную России.

Результат четвертьфинального матча Олимпиады-2020 в Токио между женскими сборными России и Бразилии по волейболу не станут пересматривать, несмотря на временное отстранение бразильянки Тандары Кайшеты из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. При этом команда Серджо Бузато заявила, что готова переиграть встречу. Об этом сообщает ТАСС.

Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды, — сказал источник.

Напомним, в матче за выход в полуфинал представительницы России в трёх сетах проиграли соперницам. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22). В пятницу стало известно, что 32-летняя волейболистка была отстранена Управлением допинг-контроля Бразилии.

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшета за возможное нарушение антидопинговых правил. Игрок не будет участвовать в предстоящих матчах женской сборной Бразилии по волейболу. За дополнительными вопросами обращайтесь в Олимпийский комитет Бразилии», — приводит слова представителя пресс-службы FIVB ТАСС.

Бывшая фигуристка Ирина Роднина не видит двойных стандартов в выступлении на Олимпиаде в Токио волейболистки Тандары Кайшеты, которая 7 июля сдала положительный тест на допинг.

«Результат пробы пришел сегодня. Пока не было результата, спортсменка и допускалась. Как только появились показатели, они стали применяться. Другой вопрос, что делать с результатами, в каких матчах она играла, - это, наверное, будет темой для обсуждения», - приводит слова Родниной «Чемпионат».

Генеральный менеджер сборной России Любовь Соколова отметила, что в национальной команде шуткой отреагировали на информацию о положительной допинг-пробе у волейболистки сборной Бразилии Тандары Алвес Кайшеты, которая играла в четвертьфинале Олимпиады против россиянок.

«Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этой новости. Мы уже улетели из Токио, — цитирует РИА Новости Соколову. — В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: «Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?» Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии. В любом случае должно быть какое-то наказание. Получается, что человек играл с положительной пробой все матчи на Олимпиаде. Какие-то меры должны быть приняты».

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что у волейболистки сборной Бразилии Тандары Алвес Кайшеты был обнаружен допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«Конечно, случай неприятный, надо обязательно проверить всех остальных волейболисток сборной Бразилии, взять у них дополнительные допинг-тесты. Понятно, что речь не идет о дисквалификации всей сборной, так как регламент гласит, что такое возможно только если три и более члена сборной нарушили правила. Поэтому стоит проверить бразильянок, убедиться, что это единичный случай, а не закономерность.



Положительный допинг-тест олимпийца — это в принципе неприятная история для всего спорта в целом. Это еще раз говорит о том, что допинг — не проблема России, а проблема всего мира и с ней нужно бороться комплексно. Однако я уверен, если бы допинг нашли у любого российского спортсмена, то скандал был бы вселенского масштаба. Разница есть, это видно», — приводит слова Свищева Sport24.