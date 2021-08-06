«Буду бороться ради этих людей». Как Сидаков пережил трагедию в Беслане и стал чемпионом

Заурбека не пускали на тренировки из-за чудовищного теракта. Но он всё-таки стал борцом и посвящал свои победы жертвам трагедии.

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Ни дня без медалей у наших борцов! Заурбек Сидаков принёс ещё одно золото российской команде. А ведь этого успеха могло бы и не быть.

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Из-за чудовищного теракта в Беслане Сидакова не отпускали на тренировки. Мальчик был на грани бросить борьбу. Но он нашёл в себе силы продолжить занятия и стал чемпионом. Одну из своих побед Заурбек посвятил жертвам теракта. Трогательная история олимпийского чемпиона.

Сидаков бросил борьбу из-за теракта в Беслане

Заурбек родился в небольшом осетинском селе Зильги, где вообще не было секций борьбы. Начать обучение единоборствам Сидаков смог только когда пошёл в школу. Ради тренировок мальчик добирался до Беслана, находящегося примерно в 10 километрах от его дома. Однако вскоре Заурбек был вынужден забросить занятия. После страшнейшего теракта в бесланской школе в 2004 году, который затронул многих друзей Сидакова, родители перестали отпускать его в город. Спустя несколько месяцев Заурбек всё-таки вернулся к борьбе, но без особого желания. Мотивацию работать мальчику придал стыд из-за поражения на соревнованиях. Сидаков начал отдавать все силы борьбе и не уходил с тренировки, пока не побеждал соперника.

«Я боролся ради всех жертв этого чудовищного теракта»

Упорство Заурбека вскоре дало свои плоды. В 19-летнем возрасте борец попал в сборную России. Первый по-настоящему крупный успех ждал Сидакова на чемпионате мира – 2018. Победы от молодого борца тогда никто не ждал — на пути Заурбека стояли легенды вольной борьбы Джордан Барроуз из США и Франк Чамисо из Италии. Казалось, пройти через такую сетку малоизвестному спортсмену невозможно. Но Сидаков пошёл против прогнозов и вывел из борьбы сразу двух фаворитов. А в финале одолел грузина Автандила Кенчадзе и стал чемпионом мира. Заурбек и сам сначала не мог поверить в свой успех. Борец просыпался среди ночи и искал пояс, чтобы убедиться, что всё произошедшее — не сон.

Спустя год Сидаков доказал, что его успех был неслучайным. На чемпионате мира – 2019 спортсмен почти зеркально повторил свой прошлогодний путь: сначала победил американца Джордана Барроуза, а в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Свою победу Заурбек посвятил людям, затронутым бесланской трагедией. «Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», — признавался Сидаков.

Сидаков — олимпийский чемпион!

Невероятная воля Заурбека привела его на Олимпиаду в Токио. Сидаков без особых проблем добрался до финала.

В 1/8 борец одолел Аугусто Мидану из Гвинеи-Бисау, в четвертьфинале победил узбека Бекзода Абдурахмонова, а в полуфинале разгромил казахстанца Данияра Кайсанова. В финале россиянину предстояло бороться с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.