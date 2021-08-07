Гандболистки Норвегии проигнорировали судей после матча с РФ

Женская сборная Норвегии по гандболу вместе с тренером демонстративно не стали приветствовать судей после поражения от россиянок со счётом 26:27 в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Как сообщило издание NRK, так Торир Хергейрссон (тренер) и Нора Мёрк со Стиной Офтедаль выразили своё недовольство работой судейской бригады.

По мнению норвежцев, судьи виноваты в том, что сами спортсменки в какой-то момент упустили мяч и концовка матча прошла в атаках россиянок в зоне соперника. На последних минутах Норвегия так и не сумела заполучить мяч обратно, и следовательно, у неё не было возможности сравнять счёт.

На пресс-конференции после матча норвежская гандболистка Санна Сольберг Исаксен расплакалась. Однако она повела себя достойно, похвалив соперников.

Тяжёлый матч. Русские были хороши, мы тоже. В последние 10 минут старались вернуться в игру, но усилий не хватило, — отметила она.

После игры и главный тренер норвежской сборной заявил, что поражение в полуфинале — вина его команды.