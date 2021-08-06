"Низко пали, девочки": Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку об Играх

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина раскритиковала ведущего Первого канала Анатолия Кузичева за шутку над трансгендерной участницей Олимпиады Лорел Хаббард.

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"Такие "профессионалы" только прибавляют проблемы и выступают против своего государства. Низко пали, девочки", - написала Роднина в Twitter.

5 августа МОК потребовал объяснений от "России 1" и Первого канала из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио.

В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации. В одном из недавних выпусков программы "Время покажет" ведущий Анатолий Кузичев назвал трансгендеров "психопатами", которых "надо лечить".

Сам он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — тяжелоатлетку Лорел Хаббард.