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Олимпиада-2020

Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку над трансгендерной участницей Игр

Газета.Ru
3 часа назад

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина раскритиковала ведущего Первого канала Анатолия Кузичева за шутку над трансгендерной участницей Олимпиады Лорел Хаббард.

"Низко пали, девочки": Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку об Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Такие "профессионалы" только прибавляют проблемы и выступают против своего государства. Низко пали, девочки", - написала Роднина в Twitter.

5 августа МОК потребовал объяснений от "России 1" и Первого канала из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио.

В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации. В одном из недавних выпусков программы "Время покажет" ведущий Анатолий Кузичев назвал трансгендеров "психопатами", которых "надо лечить".

Сам он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — тяжелоатлетку Лорел Хаббард.

Ранее сообщалось, что журналист Анатолий Кузичев не будет извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которую он спародировал в эфире передачи "Время покажет". Об этом ведущий заявил в разговоре с "Газетой.Ru".

Олимпиада-2020,Ирина Роднина,Анатолий Кузичев,Госдума,Газета.Ru,
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