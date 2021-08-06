Путин оценил влияние запрета флага страны на олимпийцев

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

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«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда всё-таки в известной степени имеет политическую окраску», — сказал он.

Президент при этом подчеркнул, что запрет не влияет на качество выступлений российских спортсменов.

Глава государства также прокомментировал использование музыки Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал он.

Путин добавил, что российские атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт «ничтожны, бессмысленны, а то и вредны».