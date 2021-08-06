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Олимпиада-2020

Путин прокомментировал успехи российских спортсменов на Олимпиаде

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

Путин оценил влияние запрета флага страны на олимпийцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда всё-таки в известной степени имеет политическую окраску», — сказал он.

Президент при этом подчеркнул, что запрет не влияет на качество выступлений российских спортсменов.

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Глава государства также прокомментировал использование музыки Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал он.

Путин добавил, что российские атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт «ничтожны, бессмысленны, а то и вредны».

6 августа Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Заурбека Сидакова, который выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг.

Олимпиада-2020,Заурбек Сидаков,Петр Чайковский,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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