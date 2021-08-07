Арбитр пристыдила норвежских гандболисток за жалобы на Россию

Гандбольный арбитр Кьерсти Арнтсен, которая обслуживала финальный матч Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, раскритиковала норвежских гандболисток за жалобы на сборную России после полуфинала на Играх в Токио. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

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По ее словам, было стыдно слушать, как норвежские спортсменки выражали свое недовольство судьям после окончания матча. Арбитр подчеркнула, что ответственность за поражение целиком лежит на игроках и тренерском штабе. Россия была лучше в этом полуфинале, резюмировала Арнтсен.

Ранее норвежский обозреватель Даниэль Роэд-Йохансен увидел вред в участии сборной России на Олимпиаде в Токио. Статья Роэд-Йохансена посвящена неудаче норвежских гандболисток в полуфинальном матче против российской сборной.

«Они победили Норвегию, но их не должно здесь быть», — под таким заголовком вышел материал норвежского обозревателя.

В своем тексте Роэд-Йохансен утверждает, что допуск российских спортсменов на Игры в Токио подрывает авторитет международного спорта.

6 августа отечественные гандболистки сломили сопротивление соперниц из Норвегии. Итоговый счет в матче — 27:26 в пользу сборной России. В решающем матче россиянки сыграют против команды Франции. Встреча пройдет 8 августа.