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Олимпиада-2020

Арбитр раскритиковала норвежских гандболисток за жалобы на сборную России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Гандбольный арбитр Кьерсти Арнтсен, которая обслуживала финальный матч Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, раскритиковала норвежских гандболисток за жалобы на сборную России после полуфинала на Играх в Токио. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Арбитр пристыдила норвежских гандболисток за жалобы на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, было стыдно слушать, как норвежские спортсменки выражали свое недовольство судьям после окончания матча. Арбитр подчеркнула, что ответственность за поражение целиком лежит на игроках и тренерском штабе. Россия была лучше в этом полуфинале, резюмировала Арнтсен.

Ранее норвежский обозреватель Даниэль Роэд-Йохансен увидел вред в участии сборной России на Олимпиаде в Токио. Статья Роэд-Йохансена посвящена неудаче норвежских гандболисток в полуфинальном матче против российской сборной.

«Они победили Норвегию, но их не должно здесь быть», — под таким заголовком вышел материал норвежского обозревателя.

В своем тексте Роэд-Йохансен утверждает, что допуск российских спортсменов на Игры в Токио подрывает авторитет международного спорта.

6 августа отечественные гандболистки сломили сопротивление соперниц из Норвегии. Итоговый счет в матче — 27:26 в пользу сборной России. В решающем матче россиянки сыграют против команды Франции. Встреча пройдет 8 августа.

Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Награждение российских атлетов проходит под музыку Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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