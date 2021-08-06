"Надо зубы показывать, мы же россияне!": Тихонов о скандале с допингом на ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал российских спортивных чиновников добиваться дисквалификации женской сборной Бразилии по волейболу из-за положительной допинг-пробы Тандары Кайшеты.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я считаю, что если есть антидопинговое нарушение, которое будет доказано, то команда Бразилии должна быть дисквалифицирована, а сборная России — выйти в полуфинал.

Наше руководство должно поработать по этому поводу. Не надо никого стесняться. Нас на Олимпиаде обвиняют во всем. Надо зубы показывать, мы же россияне!" - заявил Тихонов «Газете.ру».

Он отметил, что, если бы антидопинговое нарушение нашли у члена российской сборной, последовал бы «скандал на весь земной шар». Тихонов призвал «не стесняться» и «ставить вопрос ребром».

«А тушат нас, потому что мы всегда ходим, склонив голову. Вот в чем проблема. Надо бороться до конца», - добавил прославленный спортсмен.

Сборная Бразилии обыграла российских волейболисток в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио. В пятницу, 6 августа, стало известно, что одну из игроков команды Бразилии, 32-летнюю Тандару Кайшету отстранили от дальнейшего участия в Играх из-за положительной допинг-пробы.